Directie en vakbonden bij Bekaert bereiken voorakkoord: 125 naakte ontslagen

24 september 2019

Zwevegem Directie en vakbonden bij staaldraadfabrikant Bekaert hebben een voorakkoord bereikt over het sociaal plan. Daarin staat dat er 125 naakte ontslagen zullen vallen, 95 bij de arbeiders en 30 bij de bedienden. Aanvankelijk werd gevreesd dat er 250 banen geschrapt zouden worden. "Het personeel moet eerstdaags wel nog stemmen over het voorakkoord", zegt vakbondsman Steven Van Eekhoutte (ABVV Metaal).

Na een half jaar is er een voorakkoord bereikt over het sociaal plan bij de staaldraadfabrikant Bekaert tussen de directie en de vakbonden. Aanvankelijk werd gevreesd dat 250 banen geschrapt zouden worden. In het voorakkoord is sprake van 125 naakte ontslagen, 95 bij de arbeiders en 30 bij de bedienden. Het is wel de eerste keer dat er bij Bekaert naakte ontslagen zouden vallen. In het verleden werden herstructureringen er steeds opgelost door mensen met brugpensioen te sturen of door ze te herplaatsen in het bedrijf. “Bij het sluiten van zo’n akkoord is het altijd geven en nemen en we hebben nu eindelijk toch een voorakkoord bereikt met de directie”, zegt vakbondsman Steven Van Eekhoutte (ABVV Metaal). “Naast de ontslagen staan daar ook enkele goeie zaken in, maar die willen we eerst bespreken met het personeel tijdens infovergaderingen. Daarna zal het uiteindelijk van het personeel afhangen of het akkoord kan doorgaan of niet na een stemming. Dat zou tegen het einde van de week of begin volgende week duidelijk moeten zijn.”

24 urenstaking

De onderhandelingen tussen de directie en de vakbonden verliepen de afgelopen maanden erg moeilijk. Het personeel legde vorige week woensdag nog het werk neer tijdens een 24 urenstaking. Daarmee werd de productie stilgelegd in Zwevegem, en ook in andere vestigingen was de staking goed voelbaar. Ze wilden daarmee de directie onder druk zetten omdat ze na een half jaar nog altijd geen akkoord hadden bereikt met de vakbonden. Die 24 urenstaking heeft nu dus zijn vruchten afgeworpen. Staaldraadfabrikant Bekaert kondigde eind mei al aan dat het zo’n 250 jobs wilde schrappen bij een herstructurering. De fabriek in Moen wordt gesloten, en de productie verhuist naar Tsjechië.