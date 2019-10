Dierlijk vet op de weg zorgt voor zware verkeershinder AHK

07 oktober 2019

Er is zware verkeershinder op de N8 tussen Moen en Zwevegem Knokke door een verlies van lading. Daar heeft een vrachtwagen een grote lading dierlijk vet verloren. De brandweer is ter plaatse maar krijgt het goedje voorlopig niet opgeruimd. Een privébedrijf probeerde het vet met stoom op te ruimen, maar ook dat mislukte. Door het vet, is het wegdek gevaarlijk glad. De politie besliste uit veiligheidsoverwegingen dan maar om de N8 volledig af te sluiten voor het verkeer. Het is nog niet duidelijk wanneer het goedje opnieuw opgeruimd zal zijn en de N8 opnieuw vrij zal zijn voor het verkeer.