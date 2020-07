De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met gids Jan Goemaere: “Ik raak niet uitverteld over de voormalige elektriciteitscentrale Transfo

” Joyce Mesdag

01 juli 2020

09u04 0 Zwevegem Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag brengt stadsgids Jan Goemaere je naar de voormalige elektriciteitscentrale Transfo in Zwevegem.

Al 10 jaar neemt Jan Goemaere geïnteresseerden mee op sleeptouw door de oude elektriciteitscentrale Transfo. “En Transfo is je bezoekje meer dan waard. Het gaat om een ‘oudere’ elektriciteitscentrale, die sinds de jaren ’70 niet meer in gebruik is, maar het principe waarmee elektriciteit werd opgewerkt, is vandaag de dag nog altijd in grote lijnen hetzelfde. Een rondleiding doorheen ons ketelgebouw en langs onze turbines is bijzonder leerrijk.”

Jan loodst er je komende zomer, elke woensdagnamiddag, met veel plezier langs de mooiste plekjes van de site. Reserveren moet via de gemeente Zwevegem. “Ik neem mijn bezoekers altijd mee naar de zaal boven de turbines. Vanop de vijfde verdieping heb je een prachtig uitzicht over de streek. Je kan Wallonië zelfs zien in de verte.”

Goemaere heeft meteen ook nog een paar andere aanraders in de buurt. “Als je dan toch al in Zwevegem bent, dan moet je zeker even doorrijden tot aan het Sint-Pietersbrugje in Moen. Het ijzeren hefbrugje, een zeldzaam exemplaar dat ooit manueel werd bediend, dateert van 1892 en is een beschermd monument. Het werd recent gerestaureerd door De Vlaamse Waterweg.”

Een wandeling langs de oude spoorwegbedding even verderop is ook een aanrader. “Spoorlijn 83 was een Belgische spoorlijn die Kortrijk met Avelgem en Ronse verbond, vanaf 1869. “Het stuk in Moen is nu in handen van Natuurpunt, en het is een prachtig bewandelbaar natuurgebied geworden.”

“Tot slot raad ik zeker nog een stop aan bij de Souterrain, de scheepvaarttunnel waar het kanaal Bossuit-Kortrijk door stroomde van 1861 tot 1974, tussen Zwevegem-Knokke en Moen. “Het best van al laat je een gids je op sleeptouw nemen, die kan eindeloos vertellen over deze drie trekpleisters.”

Het Sint-Pietersbrugje vind je in de Kraaibosstraat. Hoe je de spoorwegbedding kan vinden, vind je hier. De Souterrain vind je vlakbij de Sluislaan.