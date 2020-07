De vervuiler betaalt, voortaan ook in Zwevegem: ‘Hopelijk niet langer koppositie bij de restafvalcijfers per inwoner’ Joyce Mesdag

16 juli 2020

18u56 0 Zwevegem Zwevegem stapt met haar recyclageparken vanaf september ook mee in het DIFTAR-systeem, beter gekend als het systeem waarbij ‘de vervuiler betaalt’.

Tot op vandaag werkt Zwevegem nog met een zogenaamde ‘2 euro-zone’, waarbij je je auto kan volstoppen met rommel en die rommel voor een forfaitair bedrag van 2 euro kan achterlaten. Zwevegem is al jaren koploper bij de restafvalcijfers, en dat is onder meer omdat het een van de laatste gemeenten is die nog met die 2 euro forfait werkt. In de meeste andere gemeenten in de IMOG-zone wordt immers nu al gewerkt met een weegbrug, waarbij je betaalt in functie van het afvalgewicht dat je achterlaat.

Zwevegem strandde vorige jaar nog op 175,1 kg afval per inwoner, dat is meer dan 20 kg meer dan het gemiddelde: 151,4 kg per inwoner. De beste gemeente is de enige Oost-Vlaamse gemeente in de Imog-regio: Kruisem, met 136,1 kg. Daarna komt Harelbeke met 139,9 kg, Deerlijk met 148,0 en Kortrijk met 148,2kg. Anzegem heeft er 153,7 kg, Avelgem 166kg, Kuurne 152kg, Spiere-Helkijn 169,8 kg, Waregem 152,5kg, Wielsbeke 151kg.

“We hopen dat we met deze aanpassing niet langer koploper zullen zijn bij de restafvalcijfers”, zegt burgemeester Marc Doitreluingne. “Onze inwoners zullen wellicht iets minutieuzer sorteren als het hen op deze manier geld uitspaart. Een ander voordeel van het feit dat we in de intergemeentelijke samenwerking stappen: je kan nu ook in de recyclageparken terecht van de andere gemeenten in de Imog-zone.”