De school van Rode Neuzen Reporter Jinte verkoopt meer dan 600 wafels in een halfuur tijd Rode Neuzen Reporters maken de krant! Rode Neuzen Reporter Jinte Ovaere

22 november 2019

00u30

Bron: Rode Neuzen Reporters 0 Zwevegem Tijdens de maand november nemen Rode Neuzen-jongerenreporters over heel Vlaanderen de verslaggeving over Rode Neuzen-acties op zich. In het Rhizo College in Zwevegem is Jinte Ovaere dé Rode Neuzen Reporter van dienst. Zij maakte voor Het Laatste Nieuws een verslag over de wafelverkoop op haar school. “Het was een groot succes!”

Op donderdag 7 en 14 november organiseerden de leerlingen van het derde jaar VV van de school Rhizo College Zwevegem een warme wafelverkoop ten voordele van Rode Neuzen Dag. Ze deden dat in de speeltijd van 15 uur. Voor slechts 1 euro konden leerlingen een lekker wafel kopen. De warme wafelverkoop was een groot succes, in een mum van tijd waren de lekkere wafels uitverkocht. De leerlingen kunnen daardoor aan het goede doel een mooi bedrag schenken van 520 euro.

600 wafels in een halfuur tijd

Het idee van de wafelverkoop kwam van mevrouw Diane Deconinck, leerkracht in het Rhizo College Zwevegem die zich inzet voor Rode Neuzen Dag in onze school. Mevrouw Deconinck was niet aan haar proefstuk toe: ook eerdere jaren organiseerde ze met leerlingen een wafelverkoop voor het goede doel! Ze was verwonderd dat de wafels zo geweldig goed verkochten, daarom organiseerden ze het opnieuw. De klas die het deze keer organiseerde was de klas 3 VV. Ze hebben ongeveer bijna 600 wafels verkocht en dit in een half uur.

Met behulp van het rode neuzen team natuurlijk. Tijdens de eerste wafelverkoopdag werden ze overdonderd door het grote succes waardoor er al snel te weinig wafels waren. Daarom kwam er een tweede wafelverkoopdag met meer wafels, die terug een groot succes was.

Wil je zelf ook iets doen voor Rode Neuzen Dag? Doneren kan via deze link!