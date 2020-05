De medewerkers van gemeente Zwevegem dragen gepersonaliseerde mondmaskers, en dat is dankzij showband Calypso Joyce Mesdag

18 mei 2020

18u38 0 Zwevegem De medewerkers van gemeente Zwevegem dragen gepersonaliseerde mondmaskers, en dat is dankzij showband Calypso. Filip Depraetere en Wouter Dewyn, voorzitter en secretaris van Calypso Performance Ensemble kwamen de eerste 600 mondmaskers leveren, en enkele leden van de club werken momenteel aan 400 extra exemplaren.

“Nu de activiteiten in de gemeentediensten na de lockdown systematisch weer volop hernemen, is nood aan herbruikbare mondmaskers zeer groot”, zegt Eliane Spincemaille, schepen van Samenleving (CD&V). “Zowel voor het eigen personeel, als voor de heropstart van de gemeentescholen en de medewerkers in de kinderopvang.”

“Enkele weken geleden deden wij beroep op de expertise van Filip Depraetere om stoffen en linten aan te kopen om zo 2 000 maskers zelf te kunnen maken. Filip kon ons met zijn ervaring en professionele connecties in de textielwereld snel én tegen goede prijzen aan hoogwaardig basismateriaal helpen geschikt voor medisch gebruik. Als kers op de taart bleek het ook mogelijk om elke masker te bedrukken met het logo van de gemeente Zwevegem. We kunnen zo met een heel beperkt budget van 2 000 euro evenveel kwalitatieve mondmaskers zelf maken.”

Maar er kwam meer dan enkel raad en expertise van de voorzitter. “Secretaris Wouter Dewyn deed een oproep bij de leden om mee de handen uit de mouwen te steken. Alle 2 000 maskers werden door hen volgens het officieel patroon uit de rollen stof geknipt, de lintjes werden op maat versneden en maar liefst 600 maskers werden door hen één voor één volledig afgewerkt. De ijverige stiksters zijn Hedwige Adyns, Marleen Baert, Corry Blauwblomme, Christiane Cottyn, Inge Lefevre, Rita Vandemeulebroeke, Jeanine Vangroenweghe en Regine Verriest. De ambitie van dit team is om 1 000 mondkapjes te stikken voor de gemeente.”

Begin april staken dezelfde vrijwilligers van hun kostumeringsteam trouwens ook al de handen uit de mouwen om snel 250 kwalitatieve mondmaskers klaar te krijgen voor twee rust- en verzorgingstehuizen.

Cultuurschepen Isabelle Degezelle (CD&V): “Onze waardering voor de vrijwillige inzet van deze vereniging is zeer groot en dat mag best wel eens in de kijker gezet worden..”

De mondmaskers voor de bevolking werden trouwens de voorbije dagen rond gedeeld. Geen envelop gevonden of is er een foutje in het aantal? Stuur voor donderdag 21 mei een e-mail naar samenleving@zwevegem.be of bel naar 056 76 55 67. Meer informatie via www.zwevegem.be/mondmaskers.