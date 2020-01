Cyclocross lokt 7000 crossliefhebbers Joyce Mesdag

13 januari 2020

18u40 0 Zwevegem De Cyclocross in Otegem heeft naar jaarlijkse gewoonte enkele duizenden sport- en ambianceliefhebbers naar Zwevegem gelokt. Met 7000 waren ze deze keer. “Een wedstrijd met toppers zo dicht bij huis? Daar moet je toch gewoon naartoe”, klinkt het.

Mathieu van de Poel, die gisteren al voor de vijfde keer op rij als eerste over de streep kwam in Otegem, is populair, zo bleek vlak voor de start van de wedstrijd. Aan de kerk stonden enkele tientallen supporters rond zijn camper samengetroept, in de hoop een glimp van hem op te vangen. “Mijn man lacht altijd”, vertel Christine Knockaert. “Er zijn toch genoeg Belgen om voor te supporteren? Waarom kies jij nou een Nederlander? Maar ja, ik vind het toch zo’n goeie veldrijder… Ik volg de cross op de voet. Als er dan een wedstrijd zo dicht bij huis doorgaat, kan je niet anders dan komen kijken, he.”

We zijn met de shuttlebus gekomen uit Avelgem. Een topinitiatief, want zo kunnen we zelf een pintje drinken. Of twee, of drie... Johan Bijls en Patrick Beleyn uit Avelgem

Wie het wat te fris vond om buiten te blijven staan, kon in de verwarmde tent op temperatuur komen. Onder meer een groepje fervente veldcrossfans van de broers Van der Poel, broers Naerts en broers Sweeck zochten er de warmte op. “Wij hebben elkaar leren kennen op crossen overal in Vlaanderen”, zegt Stephanie Godderis uit Roeselare. “We kwamen elkaar elke keer tegen en zijn aan de praat geraakt. De cross hier in Otegem is een van onze favoriete crossen. Op grote wedstrijden is er vaak een striktere organisatie, hier mag je nog wat vrijer rondlopen. En de organisatie is er de laatste jaren sterk op vooruit gegaan. Dat er overal met dezelfde bonnetjes wordt gewerkt bijvoorbeeld, dat is voor ons een grote troef.”

Voor Roger Roose en Norbert Vandeputte uit Zwevegem is de cross een jaarlijkse afspraak. Hun kinderen zijn met elkaar getrouwd, en ze kom al 20 jaar lang elk jaar trouw kijken naar Otegem. “De sfeer is hier top, je ziet nog wat bekend volk en het is echt plezant om zo’n wedstrijd mee te maken van op de eerste rij.” En je leert ook nieuwe mensen kennen blijkbaar, want ze raakten al snel aan de babbel met Johan Bijls en Patrick Beleyn uit Avelgem, die voor de tweede keer op rij kwamen kijken naar de cross. “We zijn met de shuttlebus gekomen uit Avelgem. Een topinitiatief, want zo kunnen we zelf een pintje drinken. Of twee, of drie… Wie mag winnen van ons? Eli Iserbyt! Die komt uit de streek, vandaar.”

De organisatie was heel tevreden met de 7000-tal bezoekers. “Of we niet teleurgesteld zijn dat het heeft geregend?”, zegt Benny Lavaert, voorzitter. “Het is pas beginnen regenen toen de profs moesten starten, tegen dan was iedereen er al. En regen zorgt voor wat meer spektakel. Dit is topweer voor ons!”

