Cyclocross is klaar voor 52ste editie: “Heel wat toppers naar Otegem kunnen halen” Joyce Mesdag

10 januari 2020

12u15 2 Zwevegem Otegem maakt zich op voor zijn jaarlijkse hoogdag: de Cyclocross. De veldcross geldt traditioneel als de herkansing voor wie de dag daarvoor op het BK in het zand beet. “We mogen opnieuw heel wat toppers verwelkomen”, zegt Benny Lavaert, voorzitter.

Het bestuur ziet er voor deze editie iets anders uit. Willy Ovaere zet na jaren een stapje opzij als voorzitter. Hij wordt opgevolgd door Benny Lavaert, die lange tijd al secretaris was. “Willy wordt met zijn 75 lentes een dagje ouder, vandaar dat hij ervoor kiest om niet langer voorzitter te zijn. Maar hij is wel nog actief binnen ons bestuur. Daarnaast hebben we er twee jonge krachten bij: Jens Vermout en Giuseppe Leta. Zij brengen onze gemiddelde leeftijd van 70 jaar naar 55”, lacht Benny. “De toekomst is verzekerd.”

Het bestuur wil uiteraard vooral het succesverhaal van de voorbije jaren verder zetten. “Twee jaar geleden hadden we een hele slechte editie”, zegt Benny. “Het horrorscenario van een hele dag onophoudelijke regen is ons toen te beurt gevallen, en dat heeft héél veel mensen thuis gehouden. Maar als het weer een béétje meezit, mogen we elk jaar rekenen op 6 à 7000 bezoekers. De voorspellingen zien er goed uit, en de voorverkoop loopt als een trein. Het komt goed.”

Nieuw dit jaar is dat er maar twee bruggen zijn, in plaats van drie. “We hebben de derde brug vervangen door een natuurlijke hindernis, een bergje dat we zelf hebben aangelegd. We moesten voor de derde brug sowieso op zoek naar een alternatief omdat die normaal op de openbare weg wordt geplaatst, en de buurtbewoners te veel hinderde. Deze natuurlijke hindernis hindert hen niet meer, kan tijdens het jaar door de kinderen van de buurt gebruikt worden om op te ravotten, én het spaart ons elk jaar de huur uit van één brug.” De start en aankomst wordt iets opgeschoven richting Brouwerijstraat. “Maar voor de rest wijzigen we niets aan het parcours.”

Er worden opnieuw grote namen verwacht. “Mathieu van der Poel, Eli Yserbyt, Laurens Sweeck, Toon Aerts, als zijn gezondheid het toelaat, Gianni Vermeersch, Tim Merlier,… Bij de vrouwen hebben we Anna Kay, Christine Majerus, Pauline Ferrand Prevot,… De toppers Wout Van Aert en Sanne Cant moeten verstek geven. Het budget om hen naar Otegem te halen lag klaar, maar hun ploeg vertrekt net op trainingsstage maandag. Heel jammer, maar er zijn nog genoeg toppers waar het publiek zich kan aan vergapen.”

Twee jaar geleden zat het er bovenarms op tussen voetbalclub Blauwvoet en de organisatie van de Cyclocross omdat de voetbalclub voor het eerst in 50 jaar zijn kantine niet mocht openhouden tijdens de cross. De organisatie werkt met een cateraar samen die dat niet toelaat. Ook vorig jaar bleef de kantine noodgedwongen dicht, wat voor de voetbalclub heel wat opbrengsten scheelt. “Laat ons zeggen dat we intussen alweer door één deur kunnen”, zegt Benny. “Garanties kunnen we niet geven, maar we onderzoeken of we na 2021 wel aan hun vraag kunnen voldoen. Ook tijdens de editie dit jaar kan het dus nog niet.”

De Cyclocross in Gullegem deed het eerder deze maand voortreffelijk, met ruim 8000 bezoekers. Piekt dat niet een beetje? “Helemaal niet”, zegt Benny. “We kunnen het heel goed met elkaar vinden, en helpen zelfs waar het kan. Wij zijn met een delegatie naar hun cross afgezakt, en zij komen ook maandag met een delegatie langs. We gunnen elkaar succesvolle edities.”