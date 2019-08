Clouseau komt naar Moen Feest zaterdag: ‘En we hebben het maar één keer moeten vragen’ Joyce Mesdag

22 augustus 2019

07u25 0 Zwevegem Rockfestival Moen Feest verwelkomt komende zaterdag met Clouseau een headliner van formaat. Wie tickets wil scoren is te laat, de laatste tickets gingen begin deze week de deur uit.

Dat ze daar goed bezig zijn in Moen. Het is amper de vierde editie, en de afgelopen jaren passeerden de grootste namen al de revue. Van K3 tot Natalia. Met Clouseau heeft de organisatie ook dit jaar een headliner van formaat beet.

“Het was oorspronkelijk de bedoeling dat we een sabbatjaar zouden inlassen”, vertelt Niko Vanderschelden, persverantwoordelijke. “Dat plan hebben we echter snel in de kast opgeborgen toen we hoorden dat Clouseau bereid was om naar Moen te komen.” Maar de band kon niet op om het even welke dag komen, de broers konden zich enkel maar dit weekend vrijhouden. “En dus hebben we ons festival opgeschoven van het begin van de vakantie naar het einde. Voor een band als Clouseau, toch wel dé topper van de Belgische muziekscene, schikken we ons graag. Ze treden maar 3 keer op in België dit jaar, dat één van die optredens bij ons is, daar zijn we dus best we fier op.”

“Hoe we Clouseau zover gekregen hebben dat ze naar Moen komen? Zonder aan veel mouwen te moeten trekken, eigenlijk. Managers van artiesten, die spreken elkaar geregeld. We hebben een goeie naam opgebouwd de voorbije jaren. Artiesten worden goed ontvangen bij ons, ze worden correct betaald, de sfeer is altijd goed,… dat maakt dat Moen Feest goed in de markt ligt. We hebben het maar één keer moeten vragen.”

Naast Clouseau staan nog een aantal andere grote namen op de planken: Bart Peeters, Raymond van het Groenewoud, Milo Meskens, Sons en Les Truttes. “We pakken dit jaar voor het eerst uit met een aparte dj-stage. Tussen alle optredens op ons hoofdpodium, zorgen dj’s voor een feestje. Er mag geen enkel dood moment zijn.”

De tickets zijn intussen uitverkocht. 6500 mensen komen feesten zaterdag, niet slecht voor een dorp met 2600 inwoners. “Tickets werden verkocht aan 25 en 30 euro”, zegt Niko. “Dat is inderdaad een hele scherpe prijs als je naar de affiche kijkt die de mensen er voor in ruil krijgen. Wij willen Moen een attractief evenement bieden, en dat Moen Feest voor iedereen betaalbaar blijft, en daar blijven we jaar na jaar goed in slagen. Het geld dat we verdienen, stoppen we meteen in de pot voor een volgende editie.”

Naast het feit dat het festival later valt dan vorig jaar, zijn nog een aantal andere aanpassingen doorgevoerd. “We hebben daarbij vooral geluisterd naar de verzuchtingen van de bezoekers”, zegt Niko. “De capaciteit toiletten is verdrievoudigd, omdat de wachttijden te hoog opliepen vorig jaar. En er is een heuse foodcorner met 6 verschillende eetstandjes, nadat we te horen krijgen dat er te weinig keuze was vorig jaar.”

Nog enkele weetjes? “Deejay Mister T. zette 7 anjers 7 rozen op zijn wenslijstje én we voorzien 45000 pintjes.”