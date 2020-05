Cannabis, xtc en speed gevonden bij inval in woning twintigers in Zwevegem LSI

19 mei 2020

15u15

Bron: LSI 10 Zwevegem Bij een inval door de politie van de zone Mira zijn maandag in een woning in Zwevegem cannabis, xtc en wat speedresten gevonden. De vier bewoners worden ondervraagd maar zijn niet aangehouden.

De inval gebeurde maandag iets over 15u in een woning in de Peter Benoitstraat in Zwevegem. Er waren aanwijzingen dat de woning dienst deed als verkooppunt voor drugs. Op dat adres wonen vier twintigers, twee mannen en twee vrouwen. De politie vond in de tuin enkele cannabisplanten. In de woning zelf kon nog 22 gram cannabis, een klein zakje xtc-pillen, 725 euro en een zakje met wat speedresten gevonden worden. De drugs en het geld konden in beslag genomen worden. De vier bewoners worden voorlopig enkel verdacht van het bezit van drugs. Verder onderzoek moet nagaan of er ook sprake was van verkoop. Het viertal is voorlopig niet aangehouden.