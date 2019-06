Camping Transfo met gezellige lodgetent

nu klaar voor eerste bezoekers Joyce Mesdag

19 juni 2019

19u40 0 Zwevegem Het is zover: vanaf nu kan je overnachten op de site Transfo, de voormalige elektriciteitscentrale in Zwevegem. De eerste tent en caravan staan er en er is een container met douches en toiletten.

Er komt nog een tweede caravan en er volgt binnenkort ook nog een tweede tent. Maaike Bettens en Jeppe Vanhoenacker richtten de camping Transfo op, in de tuin van de voormalige directeurswoning. “De reservaties lopen vlot binnen”, zegt Maaike. “Vooral de weekends zijn populair, maar dat is logisch. Het zijn voornamelijk mensen die een overnachting bij ons combineren met een van de avontuurlijke activiteiten hier op de site. We hebben ook een reservatie binnen van bezoekers die hier een stop inlassen tijdens hun fietstocht naar de kust.”

Flair-caravan

Het magazine Flair zal er ook twee weken een caravan plaatsen, waar overnachtingen in geboekt kunnen worden. “Wij zijn een van de campings die geselecteerd werden voor een korte passage”, zegt Maaike. “Welke twee weken het worden, krijgen we pas volgende week te horen. Maar we zijn sowieso heel blij met hun komst. Dat betekent extra reclame voor ons, en ze brengen goodie bags mee, zowel voor onze gasten als die van ons.” De camping is enkel open van begin juni tot eind september. In juni en september betaal je 60 euro per nacht om in de caravan te slapen en 150 euro per nacht voor de lodgetent. In juli en augustus betaal je iets meer: 70 euro voor de caravan en 170 voor de tent. Meer info op www.campingtransfo.be.