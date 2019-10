Buur houdt al 5 jaar vol: restaurant De Geit ziet vergunningsaanvraag alweer vernietigd Joyce Mesdag en Peter Lanssens

25 oktober 2019

17u18 0 Zwevegem Er lijkt maar geen einde te komen aan de saga rond restaurant De Geit in Zwevegem. In 1977 werd daar illegaal een veranda en terras gebouwd, en daar is de huidige uitbater van De Geit, Bert Verhalle, nog steeds de dupe van. Elke keer de gemeente of de provincie een regularisatieaanvraag goedkeurt, gaat één buur in beroep. Al vijf jaar lang. “Sinds de laatste uitspraak hebben mensen alweer 3 communiefeesten afgebeld, goed voor in totaal 180 mensen.”

Bert Verhalle nam vijf jaar geleden De Geit over. “Ik wist dat de veranda en het terras destijds illegaal waren gebouwd, maar de brouwerij, eigenaar van het pand, had een regularisatieaanvraag ingediend, en de rechtbank van eerste aanleg had het beroep van een buur verworpen”, verklaart Bert. “Voor mij was er dus geen vuiltje aan de lucht, dat kwam wel in orde met die veranda en dat terras.”

Maar niet dus. Die ene buur bleef telkens beroep aantekenen. “Soms krijgen wij gelijk, soms hij. Telkens doen wij een nieuwe aanvraag, en hij gaat telkens weer in beroep. Al vijf jaar lang. Het is om moedeloos van te worden, dat één iemand zo dwars kan liggen. De goesting om een restaurant uit te baten, gaat écht wel weg zo.”

Volgens de buur lokt het restaurant te veel volk en is dat niet in lijn met het agrarisch waardevol karakter van de omgeving. “Er zou te veel lawaai zijn, er staan te veel wagens wild geparkeerd, enzovoort. Maar 7 buren die hier in de onmiddellijke buurt wonen, hebben een document ondertekend dat ze géén hinder ondervinden van ons. En ik kan met de hand op het hart zeggen dat hier nog nooit officieel hinder is vastgesteld.”

Annuleringen

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de regularisatievergunning die de provincie laatst toekende, opnieuw vernietigd. “Sinds die uitspraak hebben mensen alweer drie communiefeesten afgebeld, goed voor in totaal 180 mensen. Mensen willen het zekere voor het onzekere nemen, en redeneren dat ze nu nog iets anders kunnen vinden… En dat terwijl wij hier zeker nog open zullen zijn volgend voorjaar.”