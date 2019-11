Burgers leren vaker kiezen voor korte keten op ‘Streekproef’ Joyce Mesdag

17u15 0 Zwevegem Voedselrijk Zuid-West-Vlaanderen heeft in El Dorado koffie bar in Zwevegem een ‘Streekproef’ georganiseerd, een avond waarbij Voedselrijk burgers aanmoedigt om zo vaak als moeilijk voor de korte keten te kiezen.

Voedselrijk is een project in samenwerking met de steden Kortrijk en Harelbeke, de gemeenten Avelgem, Lendelede en Zwevegem, de provincie West-Vlaanderen, onderzoeksinstelling Inagro, Leiedal en W13.

Voedselproductie en consumptie zijn samen verantwoordelijk voor 1/3 van de door de mens geproduceerde broeikasgassen. Voedselimport kost energie en speelt een belangrijke rol in de nijpende waterproblematiek. Daarom draagt het produceren en kopen van lokaal en seizoensgebonden voedsel een stevig steentje bij aan de klimaatdoelstellingen van een regio. Voedselrijk probeert mensen daarom te stimuleren bewuster om te gaan met voedsel, onder meer via Streekproeven. Op de Streekproef in Zwevegem leerden bezoekers onder meer met lokale en seizoensgebonden ingrediënten koken.

Op de website voedselrijk.be vind je interessant nieuws rond korte keten, duurzame voeding en activiteiten in de regio.