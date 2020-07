Burgemeester van Zwevegem vindt mondmaskerplicht in Kortrijk geen goeie zet: “Totale kakofonie door al die afwijkende maatregelen” Peter Lanssens

24 juli 2020

17u02 62 Zwevegem Zwevegem volgt de Zwevegem volgt de mondmaskerplicht in buurstad Kortrijk niet. “Sommige burgemeesters zoals Van Quickenborne voelen zich geroepen om afwijkende maatregelen te nemen”, zegt Zwevegems burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester). “Zo krijg je een totale kakofonie. Volg toch gewoon wat er binnen de Nationale Veiligheidsraad afgesproken is. En laat dat streng controleren om excessen te voorkomen. In plaats van zelf de expert te willen spelen. Met alle respect, maar mijn vriend Van Quickenborne overdrijft.”

Marc Doutreluingne is not amused, nu Q een mondmaskerplicht afkondigt in Kortrijk. “Je zal maar in het Waalse Dottenijs wonen en naar Bellegem fietsen, waar je dan een boete van 250 euro krijgt omdat je niets afweet van die mondmaskerplicht”, zegt de burgemeester van Zwevegem. “Of in Sint-Denijs bij Zwevegem aan een fietstocht beginnen en aan de Tontekapel in Kooigem, een publiek toegankelijke plaats, opeens een mondmasker moeten opzetten. Net alsof het gevaar plots groter is aan de andere kant van de grens. De mensen kunnen terecht niet meer volgen. Streng controleren wat er binnen de Nationale Veiligheidsraad afgesproken is. Dat moet iedereen nu doen. Om excessen te voorkomen. En dat gebeurt nu niet altijd. Zo passeerde ik tijdens de viering van het einde van de examens door de uitgaansbuurt ’t straatje in Kortrijk.”

“Jongeren respecteerden er de social distancing niet, laat staan dat ze mondmaskers droegen. De politie passeerde, maar deed niets. En dan zijn ze in Kortrijk verwonderd dat er besmettingen zijn. Zorg eerst dat er effectief gecontroleerd wordt. In Zwevegem bellen we alle horecabazen op, om hen in te lichten over de nieuwe mondmasker afspraken in horecazaken. En morgen trekken twee jobstudenten naar alle horecazaken om er flyers uit te delen. Excès de zèle, dat is het probleem van Van Quickenborne. Hij is soms overijverig.”