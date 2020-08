Burgemeester van Zwevegem stelt zich vragen bij lokale contactopsporing en richt zich in open brief tot minister Beke: “Te weinig mensen en middelen”

Zwevegem

Marc Doutreluingne (Gemeentebelangen), burgemeester van Zwevegem, stelt zich in een open brief vragen bij de lokale contactopsporing in Zuid-West-Vlaanderen , om haarden van coronabesmettingen sneller te detecteren. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zette er maandag uiteindelijk het licht voor op groen. Volgens Doutreluingne slaagt Beke er wel zelf nog altijd niet om om de Vlaamse contactopsporing goed te laten draaien. En schuift de minister het dan maar door naar de lokale besturen. “We zijn er klaar voor om te blijven vechten voor de gezondheid van onze mensen. Maar we hebben niet genoeg mensen en middelen om het efficiënt aan te pakken”, zegt Marc Doutreluingne. U kan zijn open brief aan Beke hieronder integraal lezen.