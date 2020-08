Burgemeester sluit Café De Canard dat meermaals betrapt werd op corona-inbreuken Alexander Haezebrouck Joyce Mesdag Peter Lanssens

07 augustus 2020

11u22 72 Zwevegem Café De Canard langs de Otegemstraat in Zwevegem moet vanaf vandaag, vrijdag, verplicht de deuren sluiten tot 31 augustus. Dat heeft burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester) beslist. “Ik had de zaakvoerder verwittigd, maar een week later ging hij alweer in de fout”, zegt burgemeester Doutreluingne.

Bij Café De Canard werden de afgelopen weken zo goed als alle maatregelen genegeerd. “Klanten en personeel liepen er rond zonder mondmaskers, er werd op straat gedanst en ook met het registratiesysteem was de zaakvoerder niet in orde”, vertelt burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester). “Op zondag 26 juli werd ik er al eens bijgehaald door de politie omdat ze overtredingen vastgesteld hadden. Toen heb ik de zaakvoerder verwittigd dat ik de zaak zou sluiten bij nieuwe inbreuken. Een week later was het alweer van dat. Ik doe dit niet graag, maar ik had geen andere keuze dan de zaak te laten sluiten om de veiligheid van de inwoners te garanderen. De zaakvoerder contacteerde me gisteren nog, maar ik kom voorlopig niet terug op mijn beslissing.”