Burgemeester sluit Café De Canard: “Coronamaatrelgelen werden volledig aan de laars gelapt”



Alexander Haezebrouck Joyce Mesdag Peter Lanssens

07 augustus 2020

11u22 48 Zwevegem Café De Canard langs de Otegemstraat in Zwevegem moet vanaf vandaag verplicht de deuren sluiten tot 31 augustus. Dat heeft burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester) beslist. “Ik had de zaakvoerder verwittigd, maar een week later was het alweer van dat”, zegt burgemeester Doutreluingne.

Bij Café De Canard in de Otegemstraat werden de afgelopen weken zo goed als alle maatregelen aan hun laars gelapt. “Ze bestelden zonder mondmaskers, klanten liepen door elkaar zonder masker, ze dansten op straat en ook met het registratiesysteem was de zaakvoerder niet in orde”, vertelt burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester). “Op zondag 26 juli werd ik al eens ter plaatse geroepen door de politie omdat ze vaststelden dat de maatregelen er niet nageleefd werden. Toen ik heb ik de zaakvoerder verwittigd dat als de maatregelen niet werden nageleefd de mogelijkheid bestond dat ik het café moest sluiten. Een week later was het alweer van dat. Dan heb ik helaas maar één mogelijkheid meer over. Voor alle duidelijkheid, ik doe dit niet graag, maar ik had geen andere keuze om de veiligheid van de inwoners te garanderen. De zaakvoerder contacteerde me gisteren nog, maar ik kom voorlopig niet terug op mijn beslissing.” In Zwevegem konden alle horecazaken een aanvraag indienen om een terras te mogen plaatsen. De Otegemstraat is elke zondag verkeersvrij. “En dat is ondertussen een succes geworden. Er worden dingen georganiseerd en er komt al eens een groepje optreden”, vertelt burgemeester Doutreluingne. “En ik steun dat ten volle. Maar het moet allemaal wel veilig gebeuren natuurlijk.”