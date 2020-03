Burgemeester Doutreluingne laat parkings aan bossen sluiten Joyce Mesdag

24 maart 2020

16u38 0 Zwevegem Zwevegems burgemeester Marc Doutreluingne roept iedereen op om in zijn eigen buurt te wandelen, en niet massaal naar Zwevegem af te zakken. Hij laat de parkings aan de bossen sluiten.

“Zwevegem is een geliefkoosde plek voor wie wil gaan wandelen of fietsen, vooral nu sportcomplexen gesloten zijn”, zegt Doutreluingne. “Beweging is zeer belangrijk en sporten is gezond, maar het is niet de bedoeling dat iedereen naar onze gemeente komt, zoals vorige zondag. Het was toen erg druk in het Mortagnebos, het Orveytbos en aan het Kanaal Bossuit-Kortijk. Dat leverde onveilige situaties op, omdat mensen geen anderhalve meter afstand van elkaar konden houden. Het is niet de bedoeling dat je je auto neemt om ergens kilometers verder te gaan wandelen. Iedereen moet in zijn eigen omgeving wandelen of fietsen. Om te vermijden dat er nog dergelijke ‘samenscholingen’ ontstaan, gaan we de parkings aan onze bossen afsluiten.”