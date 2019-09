Brug La Flandre krijgt opknapbeurt Joyce Mesdag

31 augustus 2019

20u51 0 Zwevegem De Vlaamse Waterweg start op 9 september met het herstel van de brug La Flandre in de Otegemstraat over de Kanaalweg. De ligger die werd beschadigd door een aanrijding, wordt hersteld.

Er wordt meteen ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om herstellingswerken uit te voeren aan de bovenbouw van de brug. Er wordt in vier fases gewerkt. De voorbereidende werken starten maandag 2 september en duren tot 8 september. Daarbij zal geen hinder zijn. Een tweede fase loopt van 9 tot 22 september. Dan staan uitbraak- en bekistingswerken aan de ligger gepland. De Kanaalweg is daarvoor afgesloten, het verkeer wordt omgeleid via de Avelgemstraat en de Kortrijkstraat. Een derde fase loopt van 23 september tot 20 oktober, wanneer beton-en bekistingswerken worden uitgevoerd. De Kanaalweg is daarvoor deels afgesloten, het verkeer kan door via verkeerslichten. Fase 4 loopt van 9 september tot 20 december, dan wordt de bovenbouw van de brug hersteld. Daarvoor is de Otegemstraat, boven de brug, deels afgesloten. Er is beurtelings verkeer mogelijk via verkeerslichten. Fietsers kunnen het fietspad wel nog gebruiken tot aan de werfzone. Aan de werfzone is een kleine omleiding uitgestippeld via de afslag Kanaalweg en de Oude Otegemstraat.