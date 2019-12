Brouwerij Circus komt net als klimcentrum Blueberry Hill naar Transfo, én er komt een ‘zonneparking’ Joyce Mesdag

12 december 2019

18u07 1 Zwevegem De komende legislatuur investeert Zwevegem 3,6 miljoen euro in Transfo. “We bouwen Transfo verder uit tot een breed regionaal ontmoetingscentrum”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne (Open Vld).

Een groot deel van dat investeringsbedrag wordt gebruikt om de restauratiewerken, die enkele jaren geleden al zijn gestart, verder te zetten. Ook de Provincie en de Vlaamse overheid doen een flinke duit in het zakje in dat restauratiedossier. “Onder meer het gebouw ‘Elia’ en het ‘mechaniekers’-gebouw moeten nog aangepakt worden”, zegt Doutreluingne.

“Daarnaast investeren we ook in de aanleg van een zonneparking, een parking met daar bovenop zonnepanelen. Die parking komt er aan de kant van de nieuwe toegangsweg via de Blokkellestraat. Het nieuwe transfo-gebouw wordt verder ook omgebouwd tot kantoor- en ondernemingsruimte, en we faciliteren de komst van bijkomende ontmoetingsactiviteiten. Met de komst van Blueberry Hill zullen we er de grootste klimmuur van Vlaanderen mogen verwelkomen, en ook Brouwerij Circus uit Heestert krijgt een stek op onze site.”

Nog een opmerkelijk project op de site: Zwevegem werkt samen met Leiedal aan een ‘Zero-impact zone’. De bedoeling is dat er op Transfo zoveel hernieuwbare energie wordt opgewekt, dat niet alleen de hele site van energie kan worden voorzien, maar ook enkele nieuwe woonprojecten in de buurt. “Leiedal is bezig met een aanvraag, als we centen krijgen van Europa, dan komt het project er.”