Brandweer ruimt oliespoor van zo’n 4 kilometer Alexander Haezebrouck

23 juni 2020

16u47 0

De brandweer was dinsdagmorgen een tijdlang in de weer om een oliespoor van zo’n vier kilometer lang op te ruimen. Een vrachtwagen die was vertrokken aan het bouwbedrijf BSV langs de Blokkestraat in Harelbeke verloor olie. Het spoor liep over de N391, de Kanaalweg en eindigde ter hoogte van de Otegemstraat in de richting van Deerlijk.