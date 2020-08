Brandweer ruimt olie van oldtimer die het begeeft



Alexander Haezebrouck

06 augustus 2020

16u44 0

Langs de Zwevegemstraat in Otegem verloor een rode oldtimer Mercedes 380 SL van het jaar 1984 plots zijn olie. “Ik was bijna thuis toen ik plots iets hoorde”, vertelt de bestuurder. “Ik heb me meteen aan de kant gezet en gezien dat er overal olie op de weg lag. Ik heb dan meteen de brandweer gebeld. Brute pech, mijn oldtimer bolt nochtans erg goed. Er moet een stukje afgebroken zijn aan de onderkant. Normaal kan ik dat wel laten herstellen.”

Door het verlies van de olie moest het verkeer een tijdlang over één rijstrook passeren.