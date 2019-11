Brand verwoest loods metaalbedrijf, mogelijk asbestgevaar. “Mijn levenswerk is in enkele minuten vernield” Alexander Haezebrouck

17 november 2019

15u24 8 Zwevegem Een zware brand heeft een carport met een oldtimer en een loods van een metaalbedrijf in de Molenstraat in Heestert verwoest. “Mijn levenswerk is in enkele minuten vernield”, zegt Marc Feys. Door de brand kwam er wellicht ook asbest vrij, de Molenstraat blijft uit veiligheidsoverwegingen tot maandagmiddag afgesloten.

Buurtbewoners hoorden zondagmiddag rond 12 uur plots een ontploffing. Niet veel later brak er brand uit in een carport waarin een oldtimer stond. Al snel sloeg het vuur over naar de aanpalende loods van een metaalbedrijf. De vlammen sloegen al snel door het dak, waarna in geen tijd een grote rookwolk ontstond die kilometers ver te zien was. De hulpdiensten snelden ter plaatse en hadden het vuur vrij vlug onder controle, maar konden niet verhinderen dat de carport en de loods zo goed als volledig vernield werden.

Woningen ontruimd

“Bij aankomst hebben we enkele woningen in de straat uit veiligheidsoverwegingen ontruimd”, vertelt commissaris Michaël Vanden Heede van de politiezone Mira. “We vreesden dat het vuur zou overslaan naar een mazouttank waardoor er explosies zouden kunnen ontstaan. Gelukkig heeft de brandweer dat kunnen verhinderen.”

Gepensioneerde metaalconstructeur

Marc Feys, een gepensioneerde metaalconstructeur, zag met lede ogen aan hoe zijn atelier zo goed als volledig werd verwoest. “Mijn levenswerk is in enkele minuten volledig vernield”, stamelt de man, die in allerijl nog een bestelwagen en een mobilhome uit de loods kon halen.

De man maakte veertig jaar lang metaalconstructies voor onder andere de landbouw, bakkers en de vleesindustrie. Marc is ondertussen met pensioen, maar ging nog geregeld in zijn atelier om er allerhande zaken te maken. De woningen van Marc Feys en zijn buren zijn gelukkig wel volledig gevrijwaard gebleven.

Ramen en deuren dicht houden

Door de brand is meer dan waarschijnlijk ook asbest vrijgekomen. “Daarom hebben we omwonenden gevraagd om ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten te houden”, zegt commissaris Vanden Heede. “De Molenstraat blijft ook zeker tot maandagmiddag afgesloten, dan zal er uitsluitsel zijn over het asbestprobleem. Ook burgemeester Marc Doutreluingne (LB) en schepen Raf Deprez (CD&V) kwamen ter plaatse om de slachtoffers een hart onder de riem te steken.

De precieze oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De politie gaat wel uit van een accidentele brand, er kwam geen deskundige van het parket ter plaatse.