Boksen met social distancing? Het kan! Joyce Mesdag

09 juni 2020

15u59 0 Zwevegem Heel wat sportverenigingen starten vanaf deze week opnieuw hun werking op, zo ook boksclub Siam Gym in Zwevegem. Een evidentie is het niet, afstand houden in een contactsport. “Maar we doen het lukken”, zegt Bruno Derijcke. “We willen ons absoluut aan de regels houden om de gezondheid van onze leden niet in gevaar te brengen, en uiteraard ook geen boetes te riskeren.”

Trainingen gaan er door in groepjes van maximum 20 personen. “Van zodra we aan meer dan 20 komen, splitsen we de groep op. De opwarming loopt gelijk, die is sowieso individueel. Op het moment dat we normaal per twee boksen, boksen we nu ook individueel. ‘shadow boksen’ heten we dat, waarbij we in de spiegel kijken hoe we het doen. Op die manier werken we aan onze techniek. Op zich is dat ook wel een goeie zaak, dat we specifiek aandacht schenken aan die techniek. Voor ons trainers is het wel wat creatief zijn om oefeningen te bedenken, maar we zijn blij dat we toch opnieuw aan de slag kunnen. De leden begonnen het echt wel te missen om samen te trainen.”

