Boer stopt omwille van lekke band

en ontdekt brand aan tractor VHS

23 juli 2019

19u09 0 Zwevegem Landbouwer Hervé Vandeputte uit Sint-Denijs schrok zich dinsdagnamiddag een hoedje. De man stopte langs de kant van de weg omdat hij een lekke band had, maar stelde vast dat er ook brand was aan zijn tractor.

Het gebeurde rond 15 uur langs de Marquettestraat, waar Vandeputte ook woont. “Ik was vertrokken om op een veld een partij hooi te verzamelen en op te halen”, vertelt de landbouwer. “Plots voelde ik echter dat linksachter mijn band lek was. Daarom besloot ik, net voor de kruising met de Brucqstraat, om mijn tractor aan de kant van de weg te zetten.” Toen Hervé Vandeputte afstapte, zag hij niet alleen een lekke band maar ook rook aan zijn tractor. “En al snel waren dat ook vlammen”, zegt de man. “Ik gok dat de oorzaak een oververhitte rem is.” De landbouwer liep vlug naar twee woningen in de buurt om alarm te slaan. “Uit een visvijver kon ik wat water halen om mee te blussen”, vertelt de man. “Even later kwam ook een vrouw emmers water brengen. Ook dat hielp. We konden ook een brandblusser leegspuiten.” Bij aankomst van de brandweer was het vuur grotendeels onder controle. De blussers konden zich beperken tot de nazorg.