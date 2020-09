Blauwvoet Otegem moet wedstrijden afzeggen door coronavirus: ‘een van onze leden heeft corona opgelopen op vakantie’ Joyce Mesdag Erik De Block

24 september 2020

15u47 0 Zwevegem Tweedeprovincialer Blauwvoet Otegem krijgt dezer dagen af te rekenen met het coronavirus. De wedstrijd van het eerste elftal zondag thuis tegen Deerlijk Sport is uitgesteld, net als de wedstrijd van de beloften vrijdagavond thuis tegen SK Beveren-Leie.

Het gaat voorlopig wel nog maar om één positief geval, gelukkig. “Een van onze leden is nietsvermoedend teruggekomen van vakantie, en is vorige donderdag komen meetrainen”, vertelt voorzitter Mathieu Salembier. “De dag erna hoorde hij van zijn reisgezel dat die positief had getest op corona, hij heeft zich meteen ook zelf laten testen. Op zondag, tijdens de wedstrijd tegen Vlamertinge, belde hij ons op om te melden dat ook hij positief was getest op corona. Na de wedstrijd zijn we meteen naar huis vertrokken. We hebben geen contact meer gehad met de andere ploeg, en zijn ook niets meer gaan drinken in de kantine.”

“Alle leden van de eerste ploeg, de beloften en de technische staf, zo’n 40-tal mensen in totaal, hebben zich meteen laten testen”, zegt Salembier. “30 van de 40 zijn negatief, en kunnen dus gerust zijn. Voor 10 van hen moet er nog een tweede testing gebeuren zaterdag. Die resultaten kennen we maandag.”

De jeugdtrainingen worden volgende woensdag weer opgestart. “Niemand van de 10 mensen die opnieuw getest moeten worden, is in contact geweest met onze jeugdwerking. We kunnen die dus met een gerust hart terug opstarten. De twee wedstrijden dit weekend hebben we wel moeten uitstellen door die tweede testronde voor die 10 spelers.”

Salembier wil liever niet vertellen om welke speler het gaat, en of die bij de beloften of de eerste ploeg speelt. “Voor die jongen zelf is dit ook niet leuk. Terugkeren van vakantie, niet weten dat je besmet bent, en daardoor ligt de hele voetbalclub een week stil. Dat is niet leuk, he.”