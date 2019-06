Bierbrouwer drijft spot, met brexitbiertje: “Pintje, Theresa May?” Alexander Haezebrouck

20 juni 2019

19u57 4 Zwevegem Een brouwer uit Moen bij Zwevegem drijft op een ludieke wijze de spot met de Britse premier Theresa May. De brouwerij biedt een bier aan genaamd Hard Brett-xit. Pas echt grappig werd het toen een klant een foto kon maken van een flesje samen met Theresa May in het parlement in Zwitserland. Pintje, Theresa May?

“Het bier dat we gebrouwen hebben heet Hard Brett-xit”, vertelt Loick Bekaert van brouwerij Alvinne. “Het is een woordspeling. Aan de ene kant spotten we met de langdurende politieke heisa rond de brexit in Groot-Britannië, aan de andere kant is Brett ook de afkorting voor een wilde gist die we gebruiken om het bier te maken, namelijk ‘brettanomyces’.” Het biertje kreeg als slogan ‘sweet, bitter and sour with a touch of regret’ op hun etiket, gevolgd door de vlag van de UK die overgaat in de Europese vlag. “Een klant van ons slaagde erin om ons biertje binnen te smokkelen in het parlement van Zwitserland waar May een toespraak gaf. Hij deed dat op 11 juni en kon ze stiekem samen op de foto zetten.” Het is al het vijfde bier dat de brouwerij uitbracht over de brexit. “Het grootste deel van onze afzetmarkt ligt in het VK. Onze Brexitbiertjes verkopen trouwens als zoete broodjes in Engeland, deze was in twee dagen uitverkocht. “Ondertussen hebben we al een nieuwe versie uitgebracht met de naam ‘Brett-x(h)it #Nay’. Onder de titel staat ook ‘we couldn’t decide on the blend’.”