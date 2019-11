Betrapte inbreker in cel na klopjacht LSI

14 november 2019

14u10

Bron: LSI 0 Zwevegem Na een korte klopjacht op twee inbrekers kon de politie van de zone Mira maandagnacht een 28-jarige man klissen. De onderzoeksrechter besliste hem aan te houden. Een tweede dader is nog voortvluchtig.

In de nacht van maandag op dinsdag kon het duo op heterdaad betrapt worden terwijl ze probeerden binnen te breken in vrachtwagens. Wat volgde was een klopjacht door de politie via de Bekaertstraat, de Mgr. Callewaertlaan, Vande Venne- en Kortrijkstraat. Daar liepen ze door tuinen en zelfs over daken om uit de handen van de politie te blijven. Voor één van de verdachten lukte dat, voor een andere niet. Toen hij niet onmiddellijk in zijn vluchtauto raakte, kon de politie hem inrekenen. De onderzoeksrechter in Kortrijk besliste hem aan te houden. Er zal onderzocht worden of hij nog voor andere inbraken in aanmerking komt. Vrijdag moet de raadkamer over zijn verdere aanhouding beslissen.