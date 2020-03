Bestuurster knalt met BMW tegen elektriciteitspaal Alexander Haezebrouck

31 maart 2020

14u26 0 Zwevegem In de Luipaardstraat in Zwevegem is dinsdagmorgen een bestuurster van een BMW X3 tegen een elektriciteitspaal gebotst. De 33-jarige uit Zwevegem draaide de Luipaardstraat in via de Kortrijkstraat. Niet veel later knalde ze tegen een betonnen elektriciteitspaal die door de klap dreigde om te vallen.

De hulpdiensten snelden ter plaatse en stabiliseerden de 33-jarige bestuurster, die met lichte verwondingen werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De elektriciteitspaal die even dreigde om te vallen, werd ondersteund met een ladder. Door de klap zat de hele straat een tijdlang zonder elektriciteit. Fluvius kwam ter plaatse om de elektriciteitspaal te herstellen. Hoe het ongeval precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Mogelijk moest de bestuurster plots uitwijken voor een tegenligger waardoor ze haar bocht te ruim nam. Door de klap was de Luipaardstraat ter hoogte van het ongeval een tijdlang volledig afgesloten tot de situatie opnieuw veilig was.