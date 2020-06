Bestuurster botst met pas gekochte wagen tegen bank- en verzekeringskantoor VHS

23 juni 2020

19u37 0 Zwevegem Een automobiliste van 46 uit Zwevegem is dinsdagnamiddag op de hoek van de Avelgemstraat met de Ommegangstraat tegen de hoek van een bank- en verzekeringskantoor gebotst. Ze raakte gewond. Haar wagen, een Lancia Ypsilon die ze pas twee weken geleden tweedehands kocht, liep ook fikse averij op.

Een echtpaar uit Zwevegem trok gisteren naar een garagist waar het de cabrio van de man zou ophalen. Daarna reden ze naar de Colruyt, om inkopen te doen. Maar de rit naar huis verliep niet bepaald vlekkeloos. “Ik reed voor”, zegt de man. “Mijn vrouw draaide in, maar er moet iets gebeurd zijn waardoor ze de controle over het stuur verloor. Mogelijk heeft ze op het gaspedaal geduwd in de plaats van op de rem. Ze botste tegen het gebouw op de hoek.”

Niet stutten

De gevel van het bank- en verzekeringskantoor raakte licht beschadigd, de brandweer hoefde niet te stutten. De auto van de bestuurster, die lichtgewond naar het AZ Groeninge werd overgebracht, liep behoorlijk wat schade op. “Spijtig”, zegt haar man. “Pas twee weken geleden hebben we dit wagentje tweedehands gekocht. Het zag er toen nog bijzonder goed uit, nu helaas iets minder.”

Door het ongeval was er in de buurt een tijdje verkeershinder.