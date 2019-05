Bestuurder uur lang gekneld na klap tegen boom Alexander Haezebrouck

28 mei 2019

15u05 0 Zwevegem In de Avelgemstraat in Zwevegem belande een bestuurder met zijn auto omstreeks 13.30 uur tegen een boom. De bestuurder reed in de richting van het centrum van Zwevegem toen hij plots de controle over zijn stuur verloor. Hij knalde keihard tegen een boom langs de weg.

Door de klap zat de man met zijn benen gekneld onder het dashboard dat naar achter was geschoven. De hulpdiensten snelden ter plaatse. Zij moesten enkele deuren en het dak van de auto afknippen om tot bij het slachtoffer te geraken. “Het slachtoffer was de hele tijd bij bewustzijn”, vertelt Yves Dubois van de hulpverleningszone Fluvia. “De toestand was niet levensbedreigend dus konden we voorzichtig te werk gaan om het slachtoffer veilig te bevrijden. Daar zijn we goed in gelukt, we hebben het slachtoffer zonder veel pijn uit de auto kunnen halen.” Daardoor zat de bestuurder wel ongeveer een uur lang gekneld in zijn auto. De man werd voor verdere verzorging overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog onduidelijk. Mogelijk week hij uit voor een tegenligger en verloor daardoor de controle over zijn stuur.