Belasting op tweede verblijven stijgt Joyce Mesdag

17 december 2019

15u14 0 Zwevegem De basisbelastingen mogen dan wel gelijk blijven, er zijn een aantal andere retributies en belastingen in Zwevegem die worden bijgestuurd. Zo gaat de belasting op tweede verblijven omhoog, en wordt de belasting op niet-geadresseerd reclamedrukwerk aangepast volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Op de voorstelling van het meerjarenplan vorige week liet het bestuur al weten dat de basisbelastingen gelijk zouden blijven in Zwevegem: de aanvullende personenbelasting blijft op 7,5 procent, de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven op 1.128. Op de gemeenteraad kwamen nu nog een hele resem andere belastingen en retributies op de agenda. Het gros daarvan blijft gelijk, maar een aantal reglementen worden aangepast.

Sociale correctie

De milieubelasting, die bedraagt nu 75 euro per gezin per jaar, blijft gelijk, maar de sociale correctie erop wordt uitgebreid. “Het is voldoende als één gezinslid, vroeger was dat enkel het gezinshoofd, een verhoogde tegemoetkoming gezondheidszorgen geniet om het verlaagde tarief van 50 euro te krijgen”, zegt schepen Eliane Spincemaille. Ook de belasting op niet-geadresseerd reclamedrukwerk wordt bijgestuurd. “In plaats van te tellen hoeveel reclameblaadjes er worden rondgedeeld, zal de hoeveelheid gewogen worden. Hoe meer gewicht hoe zwaarder het tarief. De wekelijkse dikke folders van ketens worden met andere woorden zwaarder belast dan een klein flyertje van een plaatselijke handelaar. Dit is volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Er zijn ook vrijstellingen, onder andere voor een folder tot 10 gram, en ook voor verenigingen en feestcomités mogen twee uitgaven per jaar gratis verspreiden. De belasting op masten en pylonen stijgt van 2.500 naar 2.750 euro per mast per jaar. De belasting op tweede verblijven tot slot stijgt van 375 naar 750 euro per jaar.