Bekaertstraat onderbroken tot 3 april Joyce Mesdag

03 maart 2020

15u44 0 Zwevegem Vanaf maandag 9 maart tot en met vrijdag 3 april worden er werken uitgevoerd in de Bekaertstraat.

Voor de afbraak van een gebouw in de straat wordt een veiligheidszone ingebouwd. De ingenomen zone zal afgezet worden met werfhekken om passanten te beschermen. Voetgangers en fietsers zullen steeds een veilige doorgang hebben via het voetpad. Voor gemotoriseerd verkeer is een omleiding voorzien.