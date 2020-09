Bekaert doet oproep aan werknemers na dodelijk ongeval Kato (12): “Haal fietsers niet meer in in Bekaertstraat” Joyce Mesdag

30 september 2020

17u25 0 Zwevegem Staalbedrijf Bekaert roept de 1.200 werknemers in de vestiging in Zwevegem op om de Bekaertstraat en Deerlijkstraat te beschouwen als een fietsstraat. Het doet dat naar aanleiding van het dodelijk ongeval waarbij de 12-jarige Kato eerder deze maand om het leven kwam, toen een vrachtwagen haar en haar vriendin wilde inhalen.

De gemeente liet al weten dat de straten rond twee schoolomgevingen in Zwevegem fietsstraten zal maken vanaf begin volgend jaar. Het gaat om de omgevingen van de gemeenteschool Groene Kouter en de Kouterschool enerzijds en de Centrumschool en het Rhizo College anderzijds. In afwachting tot het zover is, wordt een verbod voor vrachtverkeer ingevoerd rond het begin en einde van de schooldag.

Bekaert wil niet wachten tot de fietsstraten van kracht zijn. Het bedrijf lanceert nu al een oproep naar zijn werknemers om zich te gedragen alsof de Bekaertstraat en Deerlijkstraat nu al een fietsstraat zijn: met andere woorden maximum 30 km per uur rijden en fietsers niet meer inhalen.

“Onze werknemers gaan zeker en vast in op onze oproep”, zegt communicatieverantwoordelijke Katelijn Bohez. “Onze werknemers zijn onder de indruk van het ongeval. Het ongeval is dan ook in ‘onze’ straat gebeurd, en enkelen van onze werknemers hebben het ongeval zelfs zien gebeuren. We willen onze verantwoordelijkheid opnemen en mee helpen zorgen voor een veilige buurt.”

Vrachtwagens voor Bekaert passeren normaal niet in die straten. “Die rijden normaal van de autosnelweg via de ringlaan naar de Blokkestraat.”