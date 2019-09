Begeleiding en boete voor man na masturberen

04 september 2019

Een 47-jarige man uit Zwevegem is woensdag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een boete van 400 euro voor openbare zedenschennis. In Geluwe (Wervik) masturbeerde hij in de struiken met uitzicht op twee spelende kinderen in een tuin.

Op 26 mei 2018 reed Kurt P. van Zwevegem naar Geluwe om te wandelen. Een vrouw merkte hem in de buurt van haar woning op. Ze vond dat hij zich nogal verdacht gedroeg en hield hem in de gaten. Plots zag ze P. in de struiken gehurkt zitten terwijl hij zichzelf aan het bevredigen was. Op dat moment speelden twee kinderen van 7 en 10 jaar vlakbij in de tuin. De politie kon de man oppakken. In zijn zakken vonden de agenten een onderbroek en twee zakdoekjes. P. bleek niet aan zijn proefstuk toe. Hij liep al twee eerdere veroordelingen voor openbare zedenschennis is. Aanvankelijk ontkende hij maar na verloop van tijd ging hij tot bekentenissen over. “Ik weet dat ik moet werken aan mijn probleem en bied mijn excuses aan”, zei de man. “Na die feiten ben ik compleet gecrasht, ik hoop om nog een kans te krijgen.” Die krijgt hij van de rechter als hij zich voor zijn seksuele problematiek laat begeleiden. De komende vijf jaar mag hij geen leidinggevende functie uitoefenen in organisaties waarbij minderjarigen betrokken zijn.