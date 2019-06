Bart Van Acker is Vlaamse Jonge Ondernemer 2019 Joyce Mesdag

12 juni 2019

Bart Van Acker uit Wilrijk is door JCI verkozen tot Vlaamse Jonge Ondernemer 2019. Van Acker is de oprichter en managing director van Quality by Design (QbD). Het Wilrijkse bedrijf levert consultancydiensten aan bedrijven in onder andere de life sciences (pharmacie, biotechnologie en medical devices), cosmetica-, health care- en voedselindustrie. “De jury koos voor Bart Van Acker omdat hij erin geslaagd is om in een nichemarkt een dienstverlening met een enorme maatschappelijke relevantie op poten te zetten”, zegt juryvoorzitter Liesbeth Lemmens. “Bart heeft bovendien een bijzonder grote persoonlijke drive en passie, wat ongetwijfeld één van de succesfactoren van QbD is.”

De awardshow ging door in de gloednieuwe gebouwen van MR group te Zwevegem. Geen toevallige locatie, want Robin Maes van MR group was de winnaar van de award in 2018. Gunther Gysels van Get Driven in Avelgem won de publieksprijs. Get Driven is een bedrijf dat studenten inzet om zakenlui in hun eigen wagen naar het werk te brengen.