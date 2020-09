Baptiste Planckaert eindigt derde in Antwerp Port Epic: “Druk in tube niet hoog genoeg voor sterke eindjump” Hans Fruyt

14 september 2020

12u29 0 Zwevegem Tijdens de slotkilometer van de Antwerp Port Epic besefte Baptiste Planckaert dat hij de spurt met drie niet zou winnen. De Zwevegemnaar reed meer dan een halve wedstrijd op een deels leeggelopen tube waardoor hij in de laatste rechte lijn niet voluit kon gaan. De zege ging naar Gianni Vermeersch voor Stan Dewulf.

Hallo Baptiste Planckaert! Als je in koers lek rijdt, wissel je toch? “Dat heb ik niet gedaan”, reageert de pion van Bingoal-Wallonie Bruxelles. “Ook al besefte ik dat het een risico was om door te rijden met een tube die een stuk lichter was dan voor de start. We reden met tubes waarbij kleine gaatjes door een vloeistof onmiddellijk worden gedicht. Dit systeem staat nog niet volledig op punt, zo bleek zondag. Wisselen durfde ik niet omdat ik vreesde nooit meer te kunnen terugkeren tot in het peloton. Ik koerste voort op een tube met nog twee tot drie bar druk. Op onverharde stroken en in bochten was dat een voordeel. In de finale in het centrum van Antwerpen niet meer. Ik heb binnen de slotkilometer nog geprobeerd om mijn twee medevluchters te verrassen, maar Gianni Vermeersch zat snel op mijn wiel. Meer dan de derde plaats zat er voor mij jammer genoeg niet in.”

Naar Circus-Wanty Gobert

In september is Baptiste Planckaert meestal in orde. Ook in een coronaseizoen. Dinsdag begint hij aan de vijfdaagse Ronde van Luxemburg, volgende week dinsdag verschijnt hij aan de start van het Belgisch kampioenschap in Anzegem. “Die strijd om de driekleur is meestal een heel eigenaardige wedstrijd”, weet de 31-jarige broodrijder. “De voorbije jaren draaide het BK voor mij altijd op een sisser uit. Het waren allemaal kampioenschappen eind juni. Misschien gaat het mij in september beter af. Toch zal het sowieso een vreemde koers zijn. Na het BK kan ik ook nog de BinckBank Tour rijden. Daarna volgen de meeste Vlaamse klassiekers. Enkel voor Parijs-Roubaix hebben we geen startrecht.”

Intussen tekende de oudste van de Zwevegemse broers een contract van twee jaar bij Circus-Wanty Gobert-Tormans. Waardoor hij voor 2021 en 2022 werkzekerheid heeft. Niet onbelangrijk voor iemand die deze maand 32 jaar wordt. “Ik denk dat ik bij mijn volgende ploeg iets meer zal kunnen koersen en meer World Tourwedstrijden zal kunnen rijden”, verduidelijkt Planckaert z’n transfer.