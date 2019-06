Automobilist volledig verantwoordelijk voor dodelijk ongeval door overdreven snelheid Lieven Samyn

25 juni 2019

10u32

Bron: eigen berichtgeving 0 Zwevegem Door zijn overdreven snelheid is een 31-jarige automobilist uit Zwevegem volledig aansprakelijk voor een ongeval in Kerkhove (Avelgem) dat het leven kostte aan Luc Delobelle (60) uit Moen (Zwevegem). Dat oordeelde de politierechter in Kortrijk dinsdag. Hij veroordeelde Guiseppe L. tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden, een boete van 1.500 euro en drie maanden rijverbod. “Zonder die overdreven snelheid was het ongeval niet gebeurd”, aldus de rechter.

Luc Delobelle verliet op 9 juli 2016 op zaterdagvoormiddag iets over half elf het akkerbouw- en melkveebedrijf Fermde de L’Escaut van zijn dochter Petra en haar echtgenoot Wouter De Clercq. Hij had er samen met zijn kleinzoon een handje toegestoken in de tuin. Om vanuit de woning langs Heye de Oudenaardsesteenweg op te rijden, is een onverhard privéweggetje de kortste weg. Maar door de vele dikke bomen langs de N453 tussen Kerkhove en Elsegem (Wortegem-Petegem) is daar uitrijden telkens een levensgevaarlijke onderneming. Net toen Luc met zijn Ford C-Max het privéweggetje verliet, werd die vol in de flank gegrepen door de Audi RS4 van Guiseppe L. Luc werd uit zijn auto gekatapulteerd – zelfs zijn gordel werd doormidden gescheurd - en overleed ter plaatse.

Na drie expertiseverslagen raakten de deskundigen het er over eens dat Guiseppe L. 99 km/u reed, heel wat sneller dan de toegelaten 70 km/u. Precies dat element was voor de politierechter doorslaggevend om de volledige verantwoordelijkheid in de schoenen van L. te schuiven, niettegenstaande Luc Delobelle uit een ondergeschikte weg kwam. “De aanrijding was vermijdbaar indien de toegelaten snelheid was gevolgd”, aldus de politierechter. “Door die snelheid en het slecht zicht op het verkeer door de dikke bomen was het slachtoffer volledig verrast.”

De uitspraak is voor weduwe Linda en dochter Petra een vorm van opluchting. “Vader was een voorzichtige chauffeur en dat beeld is door de uitspraak bevestigd”, klinkt het. “En dat terwijl de andere chauffeur al verschillende snelheidsovertredingen en –veroordelingen kreeg. Dat maakte voor ons sowieso al iets duidelijk.” Guiseppe L. had de vrijspraak gevraagd. “Hij had voorrang en er is geen enkel bewijs dat het aan een lagere snelheid wél vermeden had kunnen worden”, vond zijn advocaat Frederic Busschaert. Mogelijk volgt er beroep tegen de uitspraak.