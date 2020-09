Auto knalt tegen verlichtingspaal in Heestert, automobilist ongedeerd LSI

20 september 2020

23u12

Bron: LSI 0 Zwevegem Langs de Vierkeerstraat in Heestert (Zwevegem) is zondagavond een auto tegen een elektricieitspaal geknald. Door de klap brak de paal middendoor en kwam tegen de gevel van een woning terecht. De automobilist bleef ongedeerd.

Iets voor 21.30 uur werden enkele bewoners van de Vierkeerstraat opgeschrokken door een luide knal. Een Audi was er aan de rechterkant van de weg tegen een betonnen verlichtingspaal geknald. De paal brak en kwam tegen de gevel van een 85-jarige bewoonster en haar dochter terecht. De gevel liep wat schade op. “We schrokken van een luide knal”, klonk het. “Gelukkig zijn er geen gewonden en ving de paal de klap op. Zonder paal was de auto wellicht in de hoek van onze woning gevlogen.”

Zowel de man achter het stuur van de Audi als de bewoners bleven ongedeerd. Net voor het ongeval waren buren net hun oprit opgereden. Mogelijk bracht dat de automobilist in de war. Door het ongeval bleef de Vierkeerstraat plaatselijk voor alle verkeer afgesloten. Elektriciteitskabels hingen laag over de weg. Infrastructuurnetbeheerder Fluvius zorgde ter plaatse voor de plaatsing van een nieuwe paal. De auto moest getakeld worden. Volgens buurtbewoners wordt in de Vierkeerstraat vaak te snel gereden.