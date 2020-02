Auto Frans duo uitgebrand langs E17 tijdens storm LSI

09 februari 2020

23u01

Bron: LSI 2 Zwevegem Tijdens de stormpiek is langs de E17 in Zwevegem zondagavond rond 21 de wagen van een Frans duo uitgebrand.

De Fransen slaagden er in aan de afrit van de E17 hun voertuig op de pechstrook te parkeren en zich uit de voeten te maken. De brandweer van de zone Fluvia had het vuur snel onder controle maar kon niet verhinderen dat de Peugeot onder de motorkap en gedeeltelijk vooraan uitbrandde. Het voertuig moest getakeld worden. De blussingswerken vonden plaats in de gietende regen door de storm.