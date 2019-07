Archeologische site toont geheimen: “Hoeve uit 13de eeuw zo ver buiten stadsgebied? Dat is uniek” Joyce Mesdag

04 juli 2019

18u11 0 Zwevegem Vrijdag en zaterdag kan je vlak bij de Constant Permekestraat in Zwevegem een archeologische opgraving bezoeken. Archeologen zijn er een omwalde site uit de 13e eeuw aan het bovenhalen. “Het gaat om een goed bewaarde site”, zegt Nele Vanholme. “Zoiets is vrij uniek in Vlaanderen.”

De provincie West-Vlaanderen start binnenkort met de aanleg van een bufferbekken langs de Slijpebeek ten oosten van de Stedestraat in Zwevegem. Dat gecontroleerd overstromingsgebied met een capaciteit van 10.000 kubieke meter moet de waterdruk op het stroomafwaarts gebied wegnemen. Daarnaast omvatten deze werken de aanleg van een deel van de fietsverbinding tussen Zwevegem en Deerlijk (Sint-Lodewijk).

Het verplichte archeologisch onderzoek wees al snel uit dat er wel wat interessants onder de grond zou kunnen zitten. “We konden dat eigenlijk al aflezen uit het hoogtemodel”, vertelt archeologe Nele Vanholme. “Dat is een weergave van het reliëf van het terrein. Daarin zagen we een centrale heuvel met een cirkel rond, iets dat niet natuurlijk kan ontstaan. In de proefsleuven die we even later hebben gegraven, werd ons vermoeden bevestigd.”

Hoeve met gracht

Op die plaats stond in de 13de eeuw een woning of boerderij met daarrond een gracht. “Het verhaal daarachter zullen onze opgravingen hopelijk uitwijzen. Wat we wel al weten: in de gracht vonden we naast scherven uit die tijd ook veel houtskool en verbrand leem. Dat wijst erop dat er in de woning ‘iets’ vervaardigd werd met hitte of vuur. Maar wat, dat weten we dus nog niet.”

De site is heel goed bewaard gebleven. “De site is maar een 100-tal jaar bewoond geweest”, zegt Nele Vanholme. “100 jaar lijkt misschien lang, maar dat is het in archeologische termen zeker niet. Vooral niet als je denkt hoeveel tijd er gekropen is in het manueel uitgraven van die hele gracht. Het is niet logisch dat mensen daar dan maar 100 jaar zijn blijven wonen. Daarna heeft er zich niemand anders op diezelfde site gevestigd, waardoor alles goed bewaard is gebleven. ”

Zelden in landelijk gebied

En dat maakt het heel uniek. “Maar daarnaast is er nog een andere reden waarom we hier zo enthousiast over zijn. Normaal vind je dergelijke vestigingen, die zo oud zijn, in de stad, en niet in een vrij landelijk gebied. Dat is eigenlijk vrij bijzonder.”

Wie de site wil bezoeken kan dat op vrijdag 5 juli om 13u, 14u, 15u, 16u en op zaterdag 6 juli om 10u, 11u, 13u, 14u en 15u.