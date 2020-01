Alma (101), helft van het oudste koppel van Vlaanderen, overleden Joyce Mesdag

16 januari 2020

08u17 8 Zwevegem Alma De Jonckheere (101) uit Zwevegem is gisteren overleden. Alma haalde begin deze maand nog onze krant toen ze samen met haar man haar verjaardag mocht vieren. Alma werd er 101 op 1 januari, haar man Noël Baert werd op dezelfde dag precies 100 jaar.

82 jaar waren ze toen samen, en nog altijd verliefd. “Na het bal van de oud-strijders, waar we een paar walsjes placeerden, bracht ik Alma te voet naar huis”, vertelde Noël over hun eerste kus. “Het regende, ik weet nog dat ik per ongeluk haar mooie paraplu brak. Awel, onder die paraplu is de eerste kus gegeven! ’s Anderendaags heb ik die paraplu, die ik eigenhandig had hersteld, teruggebracht en vanaf dan ben ik alle dagen blijven terugkeren naar haar. En ik ben verliefd gebleven op mijn Alma. Verliefd zijn: dat is het bijzonderste van mijn leven. Dat is toch het schoonste, niet?”

Ze moesten zes jaar wachten om te kunnen trouwen, door de oorlog, en al die tijd schreef Noël haar elke dag een liefdesbrief.

Alma en Noël brachten hun hele leven door in Zwevegem, waar ook hun drie kinderen André (75), Annie (71) en Freddy (69) zijn blijven wonen. Alma werkte als naaister, en bleef daarna thuis voor het huishouden.

Zes jaar geleden verhuisden ze naar een dubbele kamer in het woonzorgcentrum. “Zolang we leven, blijven we tegoare”, zei Noël daarover, terwijl hij Alma, die in een rolstoel naast hem zat, liefdevol aankeek. Haar hand hoefde hij niet vast te pakken, want die had hij al vast. Het was een innige, aandoenlijke gewoonte tussen die twee.

De eeuwelinge sukkelde al een tijdje met haar gezondheid, deze week moesten ze in woonzorgcentrum Sint-Amand in Zwevegem dus afscheid van haar nemen.