Alle kavels voor vrijstaande woningen Goed te Boevekerke verkocht, wel nog 22 percelen voor rijwoningen Joyce Mesdag

03 januari 2020

18u00 1 Zwevegem Alle 30 loten voor vrijstaande woningen in stadsverkaveling Goed te Boevekerke zijn verkocht. Van de 28 loten voor rijwoningen zijn nog 22 loten te koop.

Goed te Boevekerke is een stadsverkaveling van drie hectare aan de Ambassadeur Baertlaan en Sint-Denijseweg. De verkaveling ligt aan sportcentrum Lange Munte, op drie kilometer van het centrum en met vlotte verbinding met de R8 en de E17. “Alle 30 loten voor vrijstaande woningen zijn al bebouwd”, weet schepen van Wonen Wout Maddens. “Van de 28 loten voor rijwoningen zijn er nog 22 beschikbaar. De loten variëren tussen 265 en 300 vierkante meter met een prijs van 240 euro per vierkante meter. Wie een kavel wil kopen, moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag je nog geen eigenaar zijn van een andere woning. Bovendien moeten de kopers binnen de drie jaar beginnen bouwen en binnen 4,5 jaar de woning zelf betrekken.”

Deze voorwaarden, gericht op het aantrekken van jonge gezinnen, hebben hun effect niet gemist. “De gemiddelde leeftijd van de eigenaars bedraag 34 jaar en de jongste is 23 jaar. In 88 procent gaat het om Kortrijkse gezinnen die hun eerste woning in de eigen stad hebben gevonden. De 35 gezinnen die er nu en de komende jaren hun intrek nemen, zijn al goed voor meer dan veertig kinderen. Een aantal dat nog zal toenemen eenmaal alle loten verkocht zijn.”

Centraal in de verkaveling ligt een gemeenschappelijk plein. Voor de kinderen werd ook een speelplein gebouwd. Meer info op www.kortrijk.be/goedteboeverkerke.