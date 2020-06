Agent voor rechter na slaan minderjarigen buiten diensturen Alexander Haezebrouck

11 juni 2020

16u55 0 Zwevegem Een 32-jarige politieman uit Zwevegem riskeert een werkstraf van 60 uur omdat hij vorig jaar twee minderjarige jongens heeft geslagen. De agent was in een benevelde toestand onderweg naar huis. “Ik heb een fout gemaakt en kan de tijd niet terugdraaien, wel proberen de gevolgen recht te trekken”, zei de agent tegen de rechter.

De politieman was die avond naar een gala geweest van een fitnesscentrum in Zwevegem en was onderweg naar huis. “Hij had die avond een paar pinten te veel gedronken en was in een benevelde toestand”, pleitte zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke. “Op de terugweg ziet hij de dochter van zijn beste vriend en vraagt haar of ze niet beter gaat slapen en ze niet mee wandelt naar huis. Hij gaf haar ook een knuffel. Eén van de jongens bij haar zei meteen dat hij van haar moest afblijven of het zou niet goed aflopen. Nadien volgden enkele wederzijdse slagen, maar één slag van mijn cliënt berokkende wat schade aan één van de jongens.” Toen hij een eerste keer werd verhoord zei de agent dat hij afgeperst was geweest door de jongens. “Dat verhaal werd nergens bevestigd”, zei het openbaar ministerie. “We buigen het hoofd en vergoeden het slachtoffer. Ik vraag om de agent een opschorting op te leggen zodat hij geen strafblad oploopt, dat zou voor hem een erg groot probleem zijn.” De agent zelf bood zijn excuses aan. Vonnis op 20 juli.