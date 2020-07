Agent schuldig aan slagen aan minderjarigen, maar hij krijgt geen straf LSI

20 juli 2020

16u36

Bron: LSI 2 Zwevegem Een 32-jarige politieman uit Zwevegem heeft van de rechter geen straf gekregen omdat hij vorig jaar twee minderjarige jongens sloeg toen hij in benevelde toestand onderweg was naar huis. De rechter achtte hem wel schuldig aan opzettelijke slagen en verwondingen.

De politieman was die avond naar een gala van een fitnesscentrum in Zwevegem geweest en was onderweg naar huis. “Hij had die avond een paar pinten te veel gedronken en was in een benevelde toestand”, pleitte zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke. “Op de terugweg zag hij de dochter van zijn beste vriend. Hij vroeg haar of ze niet beter ging slapen en vroeg of ze niet meewandelde naar huis. Hij gaf haar ook een knuffel. Eén van de jongens bij haar zei meteen dat hij van haar moest blijven of het zou niet goed aflopen. Nadien volgden enkele wederzijdse slagen, maar één slag van mijn cliënt berokkende wat schade aan één van de jongens.” De agent bood zijn excuses.