Ade (6) uit Zwevegem te zien in ‘Dat Belooft voor Later’ Joyce Mesdag

24 maart 2020

Ade Lust (6) uit Zwevegem is dinsdagavond te zien in 'Dat Belooft Voor Later'. Hoe reageren 5- en 6-jarigen in knotsgekke situaties? Als ze op het plafond kunnen lopen, bijvoorbeeld? Of als ze de tijd kunnen stilzetten? De ouders zien hun oogappels terug in de studio van Dat Belooft Voor Later. Afhankelijk van hoe goed ze kunnen inschatten wat hun zoon of dochter in al die situaties doet, winnen ze een prijs.

“We hebben zelf ons zoontje ingeschreven”, zeggen ouders Lynn Vervaeke en Dave Lust. “Tijdens het eerste seizoen dachten we wel vaak ‘dat zou echt iets voor Ade zijn’, en ook van anderen kregen we diezelfde reactie. Ze zijn Ade een paar keer komen halen in november, december en januari. Telkens hij terug thuis kwam, vertelde hij honderduit, maar erg veel konden we daar niet uit opmaken”, lacht Lynn. “Het was nogal onsamenhangend. Het was dus erg leuk om dan in de studio te zien wat ze nu effectief samen gedaan hadden, en hoe hij het ervan af had gebracht. Hij was eigenlijk best verrassend stil. Hij was iets meer verlegen dan we hem kennen. Maar we hebben sowieso wel goed gelachen.”