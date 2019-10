826 handtekeningen op bezwaarschrift tegen windmolenproject Joyce Mesdag

10 oktober 2019

17u42 0 Zwevegem Een aantal buurtbewoners hebben donderdagochtend op het gemeentehuis in Zwevegem een bezwaarschrift overhandigd tegen de komst van de zes windturbines die Engie Electrabel en Eneco Wind België willen neerpoten op de grens van Zwevegem, Avelgem en Spiere-Helkijn. Donderdag was de laatste dag dat bezwaar ingediend kon worden tegen het project.

Het gaat om een bezwaarschrift van 74 bladzijden waar 826 mensen hun handtekening onder geplaatst hebben. “We hebben ons laten bijstaan door twee advocatenkantoren bij de opmaak van het bezwaarschrift”, zegt Carl Messiaen. “Vooral het feit dat de windmolens open ruimte innemen, weegt voor ons door. Op het gewestplan staat de regio ingekleurd als waardevol agrarisch gebied. Dan is het onzin dat net daar windmolens worden geplaatst. Alleen al de wegenis naar de windmolens, zou maar liefst 11.000 meter verharding betekenen.”

In het bezwaarschrift komen ook nog andere aspecten aan bod. “Er is ook geen clustering in dit dossier, die windmolens worden verspreid geplaatst. Er zit 2,5 kilometer tussen de twee uiterste windmolens. Het project beslaat dus een enorme oppervlakte. Dergelijke projecten worden ook bij voorkeur gerealiseerd waar het landschap al geschaad is. Vlak bij een industriezone of een kanaal bijvoorbeeld. Dat is hier totaal niet het geval. Als er in de winter ijsvorming op de wieken is, zouden er bovendien stukken ijs tot 110 meter ver kunnen waaien. Daar zijn nog woningen, dus dat zou gevaarlijke situaties opleveren. Verder zijn er ook nog een aantal juridische vormelijke gebreken in de aanvraag, die hebben we ook uitgelicht.”

Ook de online petitie, met meer dan 1.200 handtekeningen, werden in het dossier gestopt. De Vlaamse overheid zal zich normaal nog voor het eind van dit jaar uitspreken over de aanvraag. De windmolens zouden 150 meter hoog zijn en tot 200 meter met rechtopstaande wieken.