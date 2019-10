73-jarige bestuurder als bij wonder slechts lichtgewond na spectaculaire crash Alexander Haezebrouck

24 oktober 2019

17u20 0 Zwevegem In de Otegemstraat in Zwevegem is deze donderdagnamiddag omstreeks 15 uur een spectaculair ongeval gebeurd. Een 73-jarige bestuurder reed dwars over een rondpunt, maakte enkele tuimelingen en kwam dan hard neer. De bestuurder raakte als bij wonder slechts lichtgewond

De 73-jarige bestuurder kwam vanop de brug in Zwevegem en reed in de richting van Sint-Lodewijk toen het plots mis ging. “Hij reed erg snel recht het rondpunt op”, vertelt een fietser die net passeerde en alles zag gebeuren. “Daarna zag ik de wagen door de lucht vliegen. Hij maakte enkele tuimelingen, ging over de kop en kwam zo’n 100 meter verder tot stilstand aan de bloemenwinkel. Onderweg had hij ook nog twee paaltjes en een betonnen klinker meegenomen. Als bij wonder heeft hij geen voetganger of fietser meegenomen. Mocht ik zelf dertig seconden vroeger zijn geweest, dan zat ik eronder.” De hulpdiensten snelden ter plaatse en bevrijdden de 73-jarige man uit zijn auto. De man zat niet echt gekneld, maar de mugarts raadde de brandweer toch aan om het hele voertuig open te knippen zodat de man geen bruuske bewegingen moest doen. De bestuurder was de hele tijd bij bewustzijn en liep als bij wonder geen zware verwondingen op. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is niet helemaal duidelijk. Mogelijk werd de 73-jarige bestuurder even onwel. Door het ongeval was de Otegemstraat een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.