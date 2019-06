600 leerlingen op bezoek in de Kunstacademie Joyce Mesdag

26 juni 2019

De voorbije dagen zijn zo’n 600 leerlingen uit de basisscholen van groot-Zwevegem langs geweest in de Kunstacademie in OC De Brug, om er te proeven van een workshop beeldende kunsten, woord en muziek. Met dit kunstenfestival wil de academie kinderen warm maken om zich in te schrijven bij de Kunstacademie. “Ze kregen voor de gelegenheid ook een festivalbandje, waarmee we willen tonen dat dit festival er niet enkel voor één dag is, maar als ze dat willen, ook een heel schooljaar lang”, zegt Heidi De Clercq, directeur van de Kunstacademie.