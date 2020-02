500 euro voor project dat jongeren aan het sporten krijgt Joyce Mesdag

25 februari 2020

16u37 1 Zwevegem Jongeren tussen 12 en 18 jaar die een project op poten zetten om leeftijdsgenoten meer te doen bewegen, maken kans op een budget van 500 euro. De gemeente Zwevegem lanceert de actie ‘Win The Moving Game’ en selecteert zelf het beste idee.

“Zwevegem daagt jongeren tussen 12 en 18 jaar uit om een eigen project uit te werken dat leeftijdsgenoten aan het sporten of bewegen krijgt”, dat zegt Raf Deprez (CD&V), schepen van Sport. “Elke jongere die een origineel project bedenkt, maakt kans op een budget van 500 euro. Het volstaat dat hij of zij minstens 8 andere jongeren in een tijdspanne van 5 maanden twee uur per week doet sporten of bewegen. Ken jij de toverformule? Dien dan een project in bij de sportdienst van Zwevegem en misschien wint jouw team de hoofdprijs. Let the games begin!” Alle projecten moeten uiterlijk tegen zaterdag 29 februari bij de sportdienst van Zwevegem ingediend zijn. Meer info vind je op https://www.zwevegem.be/nieuws/winthemovinggame.